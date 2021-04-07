Завтра у центрі Тернополя не буде світла

У зв’язку із ремонтними роботами буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя, а саме:

8 квітня з 09:00 до 13:00 год. за адресами: вул. Замкова, 1, 3, 8, вул. М. Грушевського, 7, вул. Листопадова, 3А, 7, 9, вул. Б.Хмельницького, 37, 39, 41, 43, вул. Качали, 7, вул. Родини Барвінських, 16, 18, повідомляють у міській раді.

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