Знімав знущання на відео: подробиці жорстокого вбивства у Тернополі

У Тернополі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві 45-річної жінки. Тіло загиблої з численними колото-різаними ранами та іншими ушкодженнями виявили у квартирі на вулиці Володимира Великого.

Тіло знайшли у квартирі

Повідомлення про смерть жінки надійшло на спецлінію «102» 30 березня близько 22:15. До поліції звернувся власник помешкання, який заявив, що повернувся додому та знайшов знайому без ознак життя.

Конфлікт закінчився трагедією

У ході слідства з’ясувалося, що до смерті жінки причетний сам заявник. За даними поліції, напередодні потерпіла прийшла до нього в гості. Близько 5-ї ранку між ними виник конфлікт через ключі від квартири.

Під час сварки чоловік почав жорстоко бити жінку руками та ногами. Відомо, що свої дії він фіксував на мобільний телефон. Після того, як потерпіла перестала дихати, він залишив квартиру.

Намагався приховати злочин

Згодом чоловік повернувся та, намагаючись уникнути відповідальності, звернувся до сусідки з проханням викликати поліцію, заявивши, що знайшов тіло знайомої.

Спочатку фігурант заперечував свою причетність до злочину, однак вирішальним доказом став мобільний телефон із відеозаписом побиття.

Підозра та покарання

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривают