Ексзаступника голови Тернопільської ОВА відправили в колонію

Колишній заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігор Гайдук уже відбуває покарання у Коломийській виправній колонії №41. Раніше його засудили до позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди.

Про це йдеться в рішенні Касаційного кримінального суду від 25 березня, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука у проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Йому призначили 8 років і 2 місяці позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати певні посади та з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis. Апеляційна палата ВАКС підтвердила цей вирок.

Сторона захисту подала касаційну скаргу. Однак вже 26 березня Верховний суд залишив вирок без змін. В рішенні від 25 березня вказується, що Гайдук уже перебуває в державній установі «Коломийська виправна колонія (№ 41)».

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.

