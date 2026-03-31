Директор цегельного заводу на Тернопільщині підозрюється у мільйонних збитках для держави

Прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру директору одного з цегельних заводів. Його звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення у великих розмірах із використанням службового становища (ч. 3 ст. 240 КК України).

За даними слідства, директор організував незаконний видобуток супіску – суміші піску та глини, яка використовується для виробництва цегли та будівельних блоків. Видобуток здійснювався поза межами ліцензійної ділянки поблизу села Скородинці, без правових підстав і без сплати належних платежів до бюджету.

У 2023–2025 роках підприємство незаконно видобуло 14 863 м³ супіску, який використовували для виробництва цегли, що фактично легалізувало незаконні ресурси. За висновками експертизи, збитки державі становлять 52,9 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Розслідування здійснюють Чортківське РУП ГУНП області за оперативного супроводу УКР ГУНП області та УСР у Тернопільській області ДСР НП України.