У Зарваниці відбулася Хресна дорога за справедливий мир в Україні

29 березня у Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася велелюдна Хресна дорога, у якій взяли участь священники та вірні з різних парафій Тернопільщини. У п’яту неділю Великого посту паломники, проходячи 14 стацій, розважали над страстями Ісуса Христа, поєднуючи євангельські події з сучасними випробуваннями українського народу в умовах війни, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Спільну молитву за справедливий мир очолили архиєпископ-емерит Василій Семенюк та єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Володимир Фірман. Учасники молитовного ходу просили Божої милості для українського народу та сили пройти через страждання до перемоги і Воскресіння.

Під час Хресної дороги владика Василій Семенюк звернувся до присутніх із проповіддю, у якій наголосив на глибинному зв’язку між Христовими стражданнями та сучасним досвідом України:

“І наша Україна і наш народ іде сьогодні хресною дорогою, несе хрест, а нести його допомагають наші воїни, наші волонтери і кожний з нас, який різним способом помагає українській армії – чи матеріально, чи молитовно, щоб скоріше наблизити день перемоги”.

Окрему увагу проповідник звернув на християнське розуміння терпіння як шляху спасіння та духовного очищення:

“Хто хрести несе з любов’ю і терпеливо, той спасає свою душу, а хто під тягарем хрестів бунтується, той втрачає душу… В терпіннях стараймося годитися з Божою волею, бо й терпіння є виявом Божої любові й милосердя до нас”.

На завершення владика закликав вірних берегти дар віри, поглиблювати її через молитву, Святе Письмо і добрі діла, наголошуючи, що саме жива віра, підтверджена життям, є відповіддю на виклики сучасності.

Завершилася молитва благодійною збіркою на потреби ЗСУ та військового капеланства.