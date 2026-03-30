Героїня дня: як дівчинка допомогла затримати крадія ювелірки на Тернопільщині

У селищі Мельниця-Подільська правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який обікрав ювелірний магазин. Важливу роль у розкритті злочину відіграла 14-річна дівчинка, яка стала очевидицею події та повідомила про неї на лінію 102.

Дитина розповіла, що бачила, як невідомий чоловік вилазив через розбите вікно торгового приміщення, гублячи по дорозі викрадені прикраси. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 міста Борщів.

Уже за кілька годин поліцейські встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 33-річний житель одного із сіл Мельниці-Подільської громади, який раніше вже був судимий за майнові злочини.

Як з’ясувалося, за один вечір чоловік скоїв одразу два злочини. Близько 21:00 він розбив вікно ювелірного магазину шматком бруківки та викрав майже 200 найменувань срібних прикрас на суму близько 150 тисяч гривень. Згодом зайшов на чуже подвір’я та поцупив підлітковий велосипед.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання на ньому було жіноче пальто — його походження наразі встановлюють.

Усі викрадені речі — ювелірні прикраси та велосипед — вилучено.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці подякували школярці за небайдужість і допомогу у розкритті злочину.