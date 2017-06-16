Фотофакт: Шушківці — крихітне село на Тернопільщині з величним храмом

Шушківці – одне із найменших сіл Лановеччини, а, можливо, й в області. Однак тут розташований один із найбільших храмів в районі – 39 м завдовжки і 21 м завширшки, з 4-поверховою дзвіницею з 11 дзвонами. Церква доглянута, щороку в ній роблять ремонт. Цьогоріч, приміром, вже на 100 тисяч гривень виконали ремонтні роботи. Настоятель храму — о. Олексій Філюк. Він збудував тут каплицю Божої Матері і каплицю для освячення води на річці.

Одна із найстаріших архітектурних пам’яток у Шушківцях – каплиця Почаївської Ікони Божої Матері, збудована 1867 року в честь визволення царя Олександра ІІ від небезпеки, яка загрожувала йому в Парижі.

У селі живе до сотні осіб, хоч приписаних значно більше. Церкву відвідують 80 прихожан.