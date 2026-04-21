14:15 | 21.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

У Тернополі проведуть форум фінансової грамотності та розвитку мислення

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі відбудеться «Форум фінансової свободи», який об’єднає представників бізнесу, органів місцевої влади та експертів різних сфер.

Захід заплановано на 26 квітня 2026 року в Українському Домі «Перемога» (бульвар Т. Шевченка, 27). Початок — о 10:00.  

Організатори зазначають, що подія спрямована на підвищення фінансової грамотності та формування відповідального ставлення до особистих фінансів. У межах форуму планують обговорити питання фінансової поведінки, психологічних бар’єрів у заробітку, а також переходу від моделі «виживання» до моделі розвитку.

Серед тем дискусій — формування «психології бідності», внутрішні установки, що впливають на дохід, та ухвалення фінансово зважених рішень у сучасних умовах.

Організатори наголошують, що фінансова свідомість громадян розглядається як один із чинників економічної стійкості суспільства.

❗️Участь безкоштовна за реєстрацією ⤵️

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *