На Чортківщині зафіксували спалах сказу серед тварин

На Чортківщині зафіксовано загрозливу ситуацію зі сказом серед тварин — визначено неблагополучні пункти та запроваджено комплекс протиепізоотичних заходів. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

19 березня 2026 року відбулися засідання місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Коропецькій та Золотопотіцькій селищних радах Чортківського району. За їх результатами оголошено неблагополучні пункти, визначено межі загрозливих зон та затверджено план заходів для ліквідації захворювання. Наразі тривають роботи з оздоровлення територій.

Фахівці зазначають, що кількість випадків сказу серед тварин зростає, що підвищує ризики для людей. Сказ є особливо небезпечним інфекційним захворюванням, яке передається через укуси, подряпини або слину інфікованої тварини.

Мешканців закликають дотримуватися основних правил безпеки: щорічно вакцинувати домашніх тварин, уникати контактів із безпритульними та дикими тваринами, повідомляти відповідні служби про їх появу в населених пунктах, а також не знищувати тварину, яка вкусила, а передати її під нагляд ветеринарів.

У разі укусу або ослинення необхідно негайно промити рану великою кількістю води з милом та звернутися до медичного закладу.