У Тернополі під час екоакції зібрали понад 50 мішків сміття

У Тернополі відбулася масштабна екологічна акція «Бережи воду — піклуйся про майбутнє!», організована Caritas Ukraine. До ініціативи долучилися понад 75 волонтерів, яким вдалося зібрати більш як 50 мішків сміття, зробивши міське довкілля чистішим і безпечнішим.

У прибиранні взяли участь волонтери, студенти, підприємці та небайдужі мешканці громади. Серед учасників — представники Центру життєстійкості, волонтери Карітасу, учасники інклюзивного простору організації, а також учасники проєкту «Процвітання крізь шторм». До акції активно долучилася молодь із різних навчальних закладів міста, зокрема Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та Західноукраїнський національний університет.

Цьогоріч до ініціативи приєднався і соціально відповідальний бізнес — компанія EuroVoda. Організатори подякували керівнику підприємства Сергію Кічулі за підтримку екологічного заходу.

Також до екоакції долучилися представники Еко-бюро Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, громадських організацій та духовенства. Координаторка волонтерів Наталія Процик зазначила, що цього року участь у заході взяла рекордна кількість людей, і саме спільними зусиллями вдається змінювати довкілля на краще.