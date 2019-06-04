Три депутати зі Зборівського району постануть перед судом

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти укримінальних провадженнях стосовно трьох депутатів однієї із сільських рад Зборівського району за фактом умисного неподання суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Встановлено, що обвинувачені були зобов’язані подати щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проте, маючи всі необхідні умови та технічну можливість, вони вчасно її не подали.

Довідково: згідно з санкцією статті 366-1 КК України за вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

Поділіться:











загрузка...