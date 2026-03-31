«Громада не дійну корову для бізнесу»: села Скалатської та Підволочиської громад відрізані від Тернополя

Мешканці м. Скалата та сіл Городниця, Іванівка, Качанівка, Мислова втомилися від «тіньових» домовленостей перевізника Смільського Михайла Михайловича, про це пише Ольга Борохвіна у мережі Фейсбук.

Ситуація з рейсами відправкою з Тернополя о 06:35 та 16:00 — це не просто «незручність», це приховування фактів:

ФАКТ №1: ГРОШІ «ПОВЗ КАСУ»

Роками цей перевізник Смільський та його водії Василь Співак та Ігор Костюк самовільно завищували тарифи: +10 грн до Тернополя та +5 грн до Підволочиська понад ціну в офіційному квитку. Ми платили, розраховуючи на стабільність. Де тепер ці кошти і чому за наші гроші нас кинули напризволяще?

ФАКТ №2: АВАРІЯ ЯК ПРИЧИНА ІЗОЛЯЦІЇ

Саме після того, як водій Костюк Ігор скоїв ДТП 10.12.2025 на цьому маршруті, заїзди до наших сіл раптово припинилися. Це виглядає як спроба перевізника уникнути перевірок безпеки транспортного засобу та приховати проблемну ділянку шляху ціною транспортної блокади сотень людей.

ФАКТ №3: МАНІПУЛЯЦІЯ ЛІЦЕНЗІЄЮ

Зараз нам кажуть, що «маршруту через села нібито не існує». Виникає запитання: якщо заїзду немає в документах, на якій підставі роками збирався заробіток з пасажирів цих сіл? А якщо заїзд є — то це грубе порушення ліцензії, за яке треба відповідати!