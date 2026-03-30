Порушників, які випалюють суху рослинність, виявляють з повітря — на Тернопільщині тривають профілактичні моніторинги

138 пожеж в екосистемах. Понад 65 гектарів вигоріло.

І це — лише початок сезону.

Рятувальники щодня проводять моніторинг територій за допомогою безпілотників. Обльоти здійснюють там, де ризик виникнення пожеж найбільший — поля, узбіччя, відкриті території.

Завдання — виявити загоряння ще на ранній стадії і не допустити поширення вогню.

Бо коли вже горить — це втрати.

І найчастіше причина одна — люди.

Паралельно триває профілактична робота в громадах. Офіцери-рятувальники працюють безпосередньо з мешканцями, проводять роз’яснення та разом із правоохоронцями виявляють порушників.

До цієї роботи також залучають дрони — це дозволяє фіксувати факти випалювання сухої рослинності.

Результат уже є: 28 постанов про накладення адміністративних стягнень від початку року 13 — за випалювання сухої рослинності 15 — за порушення вимог пожежної безпеки в екосистемах

Весна — період підвищеного ризику: починаються польові та господарські роботи.

Але важливо розуміти просте:

Суха трава не загоряється сама. Її підпалюють.