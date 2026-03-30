Порушників, які випалюють суху рослинність, виявляють з повітря — на Тернопільщині тривають профілактичні моніторинги
138 пожеж в екосистемах. Понад 65 гектарів вигоріло.
І це — лише початок сезону.
Рятувальники щодня проводять моніторинг територій за допомогою безпілотників. Обльоти здійснюють там, де ризик виникнення пожеж найбільший — поля, узбіччя, відкриті території.
Завдання — виявити загоряння ще на ранній стадії і не допустити поширення вогню.
Бо коли вже горить — це втрати.
І найчастіше причина одна — люди.
Паралельно триває профілактична робота в громадах. Офіцери-рятувальники працюють безпосередньо з мешканцями, проводять роз’яснення та разом із правоохоронцями виявляють порушників.
До цієї роботи також залучають дрони — це дозволяє фіксувати факти випалювання сухої рослинності.
Результат уже є:
28 постанов про накладення адміністративних стягнень від початку року
13 — за випалювання сухої рослинності
15 — за порушення вимог пожежної безпеки в екосистемах
Весна — період підвищеного ризику: починаються польові та господарські роботи.
Але важливо розуміти просте:
Суха трава не загоряється сама.
Її підпалюють.