На Тернопільщині зменшується захворюваність на ГРВІ: за тиждень – мінус 12%

У Тернопільському обласному центру контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати епідеміологічного моніторингу станом на 30 березня 2026 року. Йдеться про ситуацію із грипом, ГРВІ та COVID-19 у регіоні.

За останні 7 днів рівень захворюваності склав 357,5 випадків на 100 тисяч населення, загалом захворіла 3641 особа.

📉 У порівнянні з попереднім тижнем (23–29 березня) зафіксовано зниження захворюваності на 12,1% (3641 випадок проти 4144).

👶 Серед хворих переважають діти — 56,7% (2066 осіб). Із них школярі становлять 57,3% (1183 дітей). Водночас спостерігається позитивна динаміка:

захворюваність серед дітей зменшилась на 13,4%

серед школярів — на 21,9%

🏥 Кількість госпіталізацій також скоротилась. За тиждень до лікарень потрапила 101 особа, з них 48 дітей (47,5%), що на 27,3% менше, ніж тижнем раніше.

🦠 Щодо COVID-19, зафіксовано лише 3 випадки (у тому числі 2 дітей), що становить 0,08% від загальної кількості захворювань на ГРВІ. Це також менше, ніж попереднього тижня.

Фахівці відзначають загальну тенденцію до зниження рівня захворюваності в області.