Трагічна пожежа на Тернопільщині: виявлено тіло чоловіка

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, займання виникло 20 квітня. Площа пожежі була незначною — близько 0,5 кв. м, однак подія завершилася трагічно.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку без ознак життя власника 1951 року народження.

Вогнем знищено матрац та речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним діям підрозділу ДСНС вдалося не допустити поширення полум’я на інші частини житлового будинку.

До гасіння залучалося відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як встановили правоохоронці, загиблий проживав сам. Він – інвалід І групи і з 1988 року був лежачим та потребував стороннього догляду. Опікувалася ним сусідка. Саме вона вранці помітила дим із вікон будинку та викликала екстрені служби. Коли пожежно-рятувальні підрозділи зайшли до оселі, чоловік уже не подавав ознак життя.



За попередніми висновками фахівців, причиною займання могло стати порушення правил пожежної безпеки під час користування електроприладами. Ймовірно, господар не вимкнув кип’ятильник із мережі та поклав його під подушку. Унаслідок короткого замикання матрац почав тліти, що призвело до задимлення приміщення. Чоловік, імовірно, отруївся чадним газом. Так це чи ні стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.



За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.





