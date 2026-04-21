Тернопільські діти передали малюнки норвезьким волонтерам, які допомагають ЗСУ

Вихованці Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука вкотре довели, що мистецтво здатне об’єднувати людей навіть на відстані тисяч кілометрів. Юні художники створили серію щирих та емоційних малюнків для норвезьких водіїв, які беруть участь у благодійній ініціативі з доставки автомобілів для українських військових.

Йдеться про волонтерську організацію Ukrainian Freedom Convoys, яка базується в Осло та регулярно організовує автоконвої до України. Волонтери закуповують автомобілі, готують їх і власноруч переганяють понад 2000 кілометрів, щоб передати транспорт українським захисникам. Кожен такий конвой супроводжують десятки водіїв, які після поїздок часто продовжують підтримувати Україну.

Кожна дитяча робота стала символом вдячності та підтримки. Малюнки перетворилися на своєрідний міст між Україною та Норвегією — між тими, хто допомагає, і тими, хто творить.

Посередницею у цій ініціативі стала волонтерка Олена Мудра, яка допомогла передати малюнки іноземним водіям.

Передача робіт відбулася у зворушливій атмосфері. Норвезькі волонтери зізналися, що візьмуть ці малюнки з собою в дорогу — як обереги та нагадування про мету їхньої місії.

Такі ініціативи демонструють, що навіть невеликі, але щирі вчинки здатні формувати потужну хвилю підтримки, яка сьогодні є надзвичайно важливою для України.