На Чортківщині жінка втратила майже 130 тисяч гривень, повіривши у «подарунок» від знайомого з соцмережі

До працівників відділення поліції звернулася жителька одного із сіл Чортківського району, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства.



За словами заявниці, упродовж березня-квітня 2026 року вона спілкувалася у мережі Facebook з чоловіком східної національності. Співрозмовник увійшов до неї в довіру та пообіцяв надіслати речі побутового вжитку як подарунок.



Згодом жінці почали надходити повідомлення про нібито необхідність оплати доставки товару.



Повіривши у правдивість цієї історії, вона неодноразово перераховувала кошти через термінали банку та зі своєї банківської картки на рахунки невстановлених осіб, які начебто займалися доставкою посилки.

У результаті таких дій потерпіла втратила близько 130 тисяч гривень.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку обставин події.

Поліцейські застерігають громадян: не довіряйте незнайомцям у соціальних мережах, не перераховуйте гроші за сумнівні «подарунки», «посилки» чи «доставку» та обов’язково перевіряйте інформацію, якщо йдеться про будь-які фінансові операції. Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до поліції.





