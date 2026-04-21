12:43 | 21.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Чортківщині жінка втратила майже 130 тисяч гривень, повіривши у «подарунок» від знайомого з соцмережі

Redaktor

До працівників відділення поліції звернулася жителька одного із сіл Чортківського району, яка повідомила, що стала жертвою шахрайства.

За словами заявниці, упродовж березня-квітня 2026 року вона спілкувалася у мережі Facebook з чоловіком східної національності. Співрозмовник увійшов до неї в довіру та пообіцяв надіслати речі побутового вжитку як подарунок.

Згодом жінці почали надходити повідомлення про нібито необхідність оплати доставки товару. 

Повіривши у правдивість цієї історії, вона неодноразово перераховувала кошти через термінали банку та зі своєї банківської картки на рахунки невстановлених осіб, які начебто займалися доставкою посилки.
У результаті таких дій потерпіла втратила близько 130 тисяч гривень.
За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку обставин події.
Поліцейські застерігають громадян: не довіряйте незнайомцям у соціальних мережах, не перераховуйте гроші за сумнівні «подарунки», «посилки» чи «доставку» та обов’язково перевіряйте інформацію, якщо йдеться про будь-які фінансові операції. Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *