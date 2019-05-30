У Кременецькому ботанічному саду зацвіла квітка нареченої

Про це повідомляють у Кременецькому ботанічному саду. Квіткою нареченої називають дейцію витончену – Deutziagracilis. Це середній, густий, листяний чагарник кулястої форми з тонкими, дугоподібними гілками і рясним квітненням, висотою до 1 метра. Квітки білі, зіркоподібні, форма нагадує невеликий дзвіночок. Цвіте рясно гронами білосніжних суцвіть у травні-червні на торішніх пагонах. «Весільні квіти» починають цвісти в той час, коли багато садових рослин закінчили вже або ще не починали квітувати. Це робить дейцію витончену дуже помітною в саду. Видатний дослідник флори Китаю Е. Г. Вільсон ставив дейцію в один ряд з трояндами, бузком і гортензією.

Поділіться:











загрузка...