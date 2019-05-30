Регіони 

У Кременецькому ботанічному саду зацвіла квітка нареченої

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Про це повідомляють у Кременецькому ботанічному саду. Квіткою нареченої називають дейцію витончену – Deutziagracilis. Це середній, густий, листяний чагарник кулястої форми з тонкими, дугоподібними гілками і рясним квітненням, висотою до 1 метра. Квітки білі, зіркоподібні, форма нагадує невеликий дзвіночок. Цвіте рясно гронами білосніжних суцвіть у травні-червні на торішніх пагонах. «Весільні квіти» починають цвісти в той час, коли багато садових рослин закінчили вже або ще не починали квітувати. Це робить дейцію витончену дуже помітною в саду. Видатний дослідник флори Китаю Е. Г. Вільсон ставив дейцію в один ряд з трояндами, бузком і гортензією.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÑÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð±Ð¾ÑÐ°Ð½ÑÑÐ½Ð¸Ð¹ ÑÐ°Ð´.

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *