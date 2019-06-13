Голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василь Деревляний відмовився йти на вибори

голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний відмовився йти на вибори у Верховну Раду. Про це повідомляє прес-служба партії.

Заголом під час XIV з’їзду партії ВО «Батьківщина» вісім голів обласних партійних організацій зняли свої кандидатури з прохідної частини партійного списку на дострокових виборах до парламенту і залишились працювати на місцях на ввірених їм громадою посадах.