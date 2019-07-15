Ігор Побер наступає на п’яти двом лідерам парламентської гонки
Передують йому лише кандидати Степан Барна та Андрій Богданець. Мабуть, це зумовлене впізнаваністю першого кандидата, який є ексочільником ТОДА та партійним рейтингом політсили «Слуга Народу» від якої балотується Андрій Богданець.
Групу переслідувачів, за даними дослідження, очолює Ігор Побер із результатом 7,2 %. Позиція, яку він посів, обумовлена реальним стартом кампанії та «фішкою» – проведенням безкоштовного тесту для визначення рівня цукру в крові, який вже пройшли тисячі містян.
Ігор Побер діє у інтересах людей від початку своєї політичної діяльності. Нещодавно він запустив сайт для громадської ініціативи, на якому вже голосують тернополяни. Окрім того, нардеп долучився до організації турніру із баскетболу у Тернополі. І, найголовніше, Ігор Побер зареєстрував законопроєкт про довічне ув’язнення корупціонерів.
За інформацією групи «Аналітики та прогнозування», переслідувачам потрібно докласти чимало зусиль, щоб обійти першу групу лідерів, яку визначили опитуванні.
До слова, участь в опитуванні взяли 502 респондента віком від 18 років. Вибірка репрезентує населення міста Тернополя за статтю, віком та освітою. Метод опитування — особисте формалізоване інтерв’ю (face — to — face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-1,2 %. Дослідження провели 6-9 липня 2019 року.