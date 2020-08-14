На Тернопільщині члени ТВК скаржаться на відсутність зарплат

Секретар Чортківської районної територіальної виборчої комісії розповіла ОПОРІ, що через відсутність коштів для оплати праці членів ТВК і залучених працівників, комісія не може повноцінно розпочати свою роботу.

До координаторки спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольги Галушки звернулася секретар Чортківської районної комісії Світлана Савків, щоб повідомити про проблему, з якою зустрілися районні ТВК Тернопільської області. Вона пояснила, що комісії цього рівня повинні розпочати свою роботу вже у серпні, оскільки мають приймати подання кандидатур та формувати склад сільських та селищних виборчих комісій, але оплата їхньої праці передбачена лише з 5 вересня, з дня офіційного початку виборчого процесу.

«Усі члени нашої комісії, які займають керівні посади, на даний час працюють. Мені, наприклад, щоб почати роботу в ТВК, потрібно звільнитися з основного місця праці. Але якщо я звільнюся, я повинна відразу працевлаштуватися, щоб не переривати робочий стаж і не втрачати коштів. Оскільки нас на ТВК поки що офіційно не працевлаштовують, то нема кому чергувати, щоб приймати подання», – розповіла ОПОРІ Світлана Савків.

Окрім трьох членів ТВК, які здійснюватимуть повноваження на платній основі, також до роботи мають бути залучені інші спеціалісти та технічні працівники, наприклад, бухгалтер і оператор. За словами секретаря комісії, вакансію оператора потрібно закрити терміново, бо він вносить подання в базу, формує її для жеребкування, але люди відмовляються працювати безоплатно.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року організації політичних партій до 20 серпня вносять подання щодо кандидатур до складу сільських, селищних виборчих комісій до районних виборчих комісій. Районні ТВК повинні провести жеребкування щодо включення кандидатур та до 25 серпня сформувати склад сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі.

«Ця проблема стосується не тільки нашої ТВК. Я розмовляла з головами інших районних комісій Тернопільської області. І ми уже зверталися до Центральної виборчої комісії. Але це не дало результату», – сказала Світлана Савків.