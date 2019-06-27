На Тернопільщині кандидати в нардепи розпочали виборчі кампанії з порушень

Спостерігачі ОПОРИ 24 та 25 червня зверталися в поліцію через ймовірні порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо ведення передвиборної агітації. Ці випадки стосувалися виготовлення та розповсюдження друкованої агітаційної продукції без вихідних або з неповними вихідними даними.

25 червня на Театральному майдані, на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Гетьмана Сагайдачного у місті Тернополі спостерігачі ОПОРИ зафіксували брендовані намети з логотипом «Ляшко». У них розповсюджували інформаційний бюлетень Радикальної партії Олега Ляшка«Слово Ляшка» без вихідних даних, які передбачені частиною 7 статті 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

На сторінках видання були опубліковані статті штибу «Ляшко захистить Україну від реваншу Кремля», «Вони розуміють українську! Ляшко єдиний дорікнув президенту за неповагу до державної мови», «Пересів на велосипед. Лідер РПЛ пересуватиметься урядовим кварталом на «педальному коні», а також рейтинг «У Ляшка росте, у Зеленського падає. РПЛ вибилася у п’ятірку лідерів».

Радикальна партія Олега Ляшка є суб’єктом виборчого процесу. Список кандидатів у депутати цієї партії зареєстрований в загальнодержавному виборчому окрузі 19 червня (постанова ЦВК №1076). Інформаційний бюлетень «Слово Ляшка» мав ознаки агітаційних матеріалів. Отже факт розповсюдження цієї друкованої продукції міг суперечити частині 23 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», що передбачає адміністративну відповідальність за статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Спостерігачі ОПОРИ зателефонували в поліцію та склали відповідну заяву про зафіксований випадок.

Окрім цього, 24 червня спостерігачі ОПОРИ разом із поліцією провели моніторинг матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами в одномандатних виборчих округах №163 (м. Тернопіль) і № 166 (м. Теребовля).

Під час нього на Збаразькому круговому перехресті у місті Тернополі вони зафіксували білборд Радикальної партії Олега Ляшка із написом«Захистимо мову – захистимо Україну. Радикальна партія Ляшка».

Також на перехресті були наявні три рекламні щити із передвиборною агітацією партії «Українська стратегія Гройсмана». На друкованій продукції була символіка цієї політичної сили і напис «Українська стратегія. Володимир Гройсман. strategy.ua». Ця партія є суб’єктом виборчого процесу від 21 червня (постанова ЦВК №1118).

Такий же білборд партії «Українська стратегія Гройсмана» був розташований на вулиці Полковника Морозенка. Поруч з ним був білборд із зображенням, ім’ям та прізвищем кандидата в депутати Володимира Кравця, який зареєстрований 18 червня (постанова ЦВК №1047). Його політична реклама була наступного змісту «Добрий Самарянин. Процвітаюча громада – процвітаюча країна! Володимир Кравець – голова Вишнівецької ОТГ».

А на вулиці Тарнавського спостерігачі ОПОРИ зафіксували білборд кандидатки в народні депутати від 18 червня Юлії Мамчак (постанова ЦВК №1047). На ньому було рекламне повідомлення «Зроби свій вибір відповідально. Приєднуйся до команди www.tvij-vybir2019.com.ua» із її зображенням.

У жодному із випадків друкована рекламна продукція кандидатів у депутати та політичних партій не містила вихідних даних зазначених участині 7 статті 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України», тобто відомостей про замовника, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.

Оскільки відповідно до частини 23 статті 74 цього Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів без перерахованих вище відомостей, спостерігачі ОПОРИ склали відповідні заяви про ймовірні порушення.

В окрузі №166 ОПОРА разом із поліцією провели моніторинг зовнішньої реклами по маршруту місто Теребовля – селище Дружба – селище Микулинці. У результаті, спостерігач ОПОРИ склав п’ять заяв, які стосувалися 11 білбордів кандидата у депутати Миколи Люшняка(постанова ЦВК №1047 від 18 червня), та одну заяву щодо трьох сітілайтів партії «Українська стратегія Гройсмана».

Білборди із зображенням, ім’ям і прізвищем народного депутата і кандидата у депутати Миколи Люшняка містили напис «13-14 липня загальнонаціональна проща до Зарваниці. За мир в Україні під покровом Богородиці». Друкована продукція мала неповні вихідні дані. Були вказані замовник (Люшняк М.В), друк (ТОВ Портнер Медіа) і тираж (20 шт.), поряд з тим не було відомостей про осіб відповідальних за випуск.

Крім того, повідомлення про прощу до села Зарваниця має соціальний характер. Тому наявність такої реклами може суперечити частині 8 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», у якій вказано, що під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі прізвищ чи портретів кандидатів у депутати.

На сітілайтах у місті Теребовлі була розміщена реклама із символікою політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» і підписом«Українська стратегія. Володимир Гройсман. Strategy.ua». Друкована продукції не мала вихідних даних.

«Із наближенням дня голосування у Тернопільській області помітно зростає кількість агітації на носіях зовнішньої реклами. Крім того на вулицях міст також частіше розповсюджують друковану агітаційну продукцію. При використанні цих форм ведення передвиборної агітації спостерігачі ОПОРИ фіксують ознаки порушень та звертаються у поліцію. Зазначу, що для документування виявлених фактів працівники поліції оперативно реагують на повідомлення спостерігачів»», – коментує координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.

Відповідно до частини 1 статті 70 Закону України «Про вибори народних депутатів України» кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Статті 212-13 та 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або коли така інформація означена неправильно чи неповно, а також за інші порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації.