ОПОРА провела навчання для поліції Тернопільської області

26 червня у місті Тернополі відбувся тренінг «Ефективна поліція – забезпечення законності виборчого процесу». Його провели громадські омбудсмени із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА Марія Цип’ящук та Володимир Гарієвський. У тренінгу взяли участь 47 правоохоронців.

Навчання проходило у два етапи, для групи представників поліції превенції та для групи слідчих. Програма тренінгу мала теоретичну та практичну частини. Спочатку обговорювали різні поняття виборчого процесу: часові терміни згідно календарного плану, основні засади, права та обов’язки суб’єктів, а також типові порушення. А потім розглядали конкретні випадки з досвіду попередніх президентських та парламентських кампаній. Тренери підготували фото- та відео-приклади порушень, які стосувалися зовнішньої реклами, прямого і не прямого підкупу виборців, публікацій соціологічних опитувань та інше. Учасники аналізували випадки у малих групах та назагал.

Щодо навчання, яке проводить ОПОРА для правоохоронців, Володимир Гарієвський розповів: «Ми розуміємо, що поліція не щодня має справу з цими нормами, вони є досить специфічні. Хоч і недавно відбулася президентська кампанія, ми на сьогодні маємо парламентську, закон суттєво відрізняється, є ряд положень, які відрізняються. Тому ми проводимо навчання, щоб поліція вміла працювати з виборчим законодавством».

Учасник тренінгу, начальник сектору превенції Шумського відділення, майор поліції Олександр Вергун сказав: «Такий тренінг однозначно є необхідним, через те, що вибори трапляються не так часто». А також додав: «Необхідно зазвичай свої знання і навички удосконалювати. І слухати Громадську організацію ОПОРУ, які цікаво розказують, і колег з інших відділів».

Заступник начальника Збаразького відділу поліції Володимир Гарасимів, розповів, що вдруге на тренінгу ОПОРИ. Підсумовуючи досвід участі у навчанні, він сказав: «Я бачу скільки я всього ще не знаю, скільки ще потрібно вчити і дізнаватися, щоб на високопрофесійному рівні виконувати свої професійні обов’язки, в ході проведення передвиборчої кампанії та безпосередньо у проведення виборів, які відбудуться 21 липня цього року».