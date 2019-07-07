Ігор Побер пропонує довічне ув’язнення для корупціонерів

Народний депутат ВРУ, кандидат у народні депутати від округу № 163 з центром м. Тернопіль Ігор Побер ініціював створення законопроекту, який регламентує зміни до Кримінального Кодексу України (ККУ).

Правки, які пропонує ухвалити Ігор Побер, стосуються 191 та 368 статей ККУ. Зокрема, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наприклад, замість штрафу (до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), арешту до 6 місяців і позбавлення волі до 4 років та права обіймати посаду до 3 років Ігор Побер пропонує позбавлення волі від 12 до 15 років, заборону діяльності чиновника та конфіскацію майна.

Щодо відповідних порушень, скоєних в особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, то автор правок пропонує передбачити довічне ув’язнення.

– Про корупцію багато говорять, інколи, навіть спекулюють на цій темі, проте ніхто не діє. Нам потрібна влада, яка матиме страх перед законом, тому збільшити міру покарання та ввести довічне ув’язнення для чиновників, які засовують руки у кишеню громадян – державний бюджет, є єдиним правильним рішенням, – запевнив народний обранець.

Ці зміни є необхідними для України – переконаний нардеп.

– Якщо не вдасться ухвалити правки до відповідних статей ККУ зараз, то вони мають вступити у дію з наступної каденції. Посилення відповідальності за зловживання службовими обов’язками змусять чиновників задуматися перш, аніж йти на державну службу чи у політику та спокушатися на чуже, – наголосив Ігор Побер.