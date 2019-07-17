Тернопільський громадський діяч Ярослав Демидась підтримує Ігоря Побера

Знаний тернопільський публіцист та громадський діяч Ярослав Демидась висловив свою підтримку кандидату у народні депутати України Ігорю Поберу.

Аналізуючи усіх кандидатів на цьогорічних виборах, він наголосив, що саме Ігор Побер викликає найбільшу довіру, а його передвиборча програма спрямована на те, щоб відстоювати інтереси України у внутрішній та зовнішній політиці держави.

Також, каже Ярослав Демидась, Ігор Побер буде запроваджувати програми підтримки створення робочих місць як в межах виборчого округу, так і держави у цілому.

– Мені дуже тяжко когось з тих, хто є у списках виборчих, похвалити, і я нікого не збираюсь хвалити. Але про Ігоря Побера я б хотів сказати добре слово. Це уособлення в здоровому українському тілі, здоровий український дух. Так. він не безпомильний, але він шукає дорогу, він працьовитий, вміє організувати свою працю і свій достаток. Одначе у нього є риса, яка мені дуже симпатична: щирість і щедрість, – каже громадський діяч, публіцист Ярослав Демидась.