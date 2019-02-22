У Тернопільській області буде діяти 5 ОВК

Як відомо, Постановою №331 від 18 лютого 2019 року ЦВК утворила окружні виборчі комісії для організації проведення виборів Президента України у відповідних територіальних виборчих округах. Згідно згаданої постанови в Тернопільській області буде діяти 5 ОВК – №163, яка буде діяти в Тернополі, №164 з центром в Збаражі, №165 – в Зборові, №166 – в Теребовлі та 167 з центром в місті Чортків. У складі окружної виборчої комісії №165 з центром в Зборові вже внесено зміни.

Згідно постанови ЦВК № 353 від 20 лютого 2019 року внесено зміни до складу окружної виборчої комісії №165, зокрема було достроково припинено повноваження голови комісії Бачинського Ярослава Мар’яновича, а натомість включено до складу комісії та призначено головою цієї комісії Куціля Федора Зіновійовича, 1973 року народження. Причина заміни – внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії. Дане подання було від кандидата на пост Президента України Скоцика В.Є.

Також у складі тієї ж ОВК №165 відбулися ще дві зміни щодо членів комісії. Так, згідно Постанови ЦВК № 364 від 21.02.2019р., було достроково припинено повноваження члена комісії Михайленко Антона Вікторовича, а замість нього включено до складу комісії Литвиновську Наталію Валеріївну 1981 року народження. Причиною такої заміни є також внесення подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії. Подання було зроблено від кандидата на пост Президента України Данилюка О.В.

Тією ж постановою було також достроково припинено повноваження члена комісії Перепелиці Ніни Григорівни, а натомість включено до складу цієї комісії Мельник Наталію Романівну, 1979 року народження . Причиною такої заміни є також внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії. Дане подання було зроблено від кандидата на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б.

На думку, директора Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігоря Процика, такі заміни свідчать про те, що вже знаючи результати утворення окружних виборчих комісії, особливо у керівному складі, тобто від яких кандидатів є голови, заступники і секретарі комісій, виборчі штаби найбільш рейтингових кандидатів намагаються посилити кадровий потенціал за рахунок отриманих посад в комісіях так званих своїх «технічних» або “дружніх” кандидатів, які отримали там керівні посади, щоб мати більшість при прийнятті рішень.

Також варто зазначити, що кількісний склад ОВК, які утворені відповідно до подань кандидатів в Президенти, цього разу досить великий, оскільки зареєстрованих у ЦВК кандидатів є, як ми вже знаємо 44, кожен із яких, згідно ст. 23 ЗУ «Про вибори Президента України», до кожної окружної виборчої комісії міг подати по одній особі. Зокрема, ОВК №163 та ОВК №167 складаються з 36 членів, а ОВК № 164, 165 та 166 мають по 37 членів комісії.

Такий чисельний кількісний склад ОВК може створювати труднощі в роботі самої ОВК щодо організації виборчого процесу. Адже для прийняття будь-яких рішень окружною виборчою комісією потрібен як мінімум кворум, а якщо вона складається з 36 членів, то це не менше 18 присутніх членів ОВК, а для прийняття рішень потрібна більшість голосів, тобто мінімум 19 голосів членів ОВК. Але також варто врахувати той фактор,що не всі члени ОВК можуть з’являтись на засідання з тих чи інших причин – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик

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