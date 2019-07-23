У Тернополі комісія залишила без нагляду виборчу документацію

22 липня в приміщенні ДЮСШ №2, в якій знаходиться виборча дільниця №611120 було виявлено заповнені протоколи про підрахунок голосів виборців, витяг із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно та іншу виборчу документацію. Про цей інцидент спостерігачі Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» повідомили поліцію.

В ході проведення громадського моніторингу виборчих дільниць щодо оприлюднення четвертих примірників протоколів про підрахунок голосів виборців в загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному виборчому окрузі, які вивішуються для загального ознайомлення із результатами виборів на дільницях, як це передбачає ч.9 ст. 91 Закону України «Про вибори народних депутатів України», в фойє приміщення ДЮСШ №2, яка знаходиться на вул.Князя Остозького, 16 на столі було виявлено 8 примірників протоколів про підрахунок голосів виборців в загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному виборчому окрузі, які переважно були заповненими, із підписами членів даної виборчої комісії, на одному із них була відмітка печатки комісії. Також було виявлено витяг із списку виборців для голосування за місцем перебування виборців, не здатних пересуватися самостійно із підписами виборців, а також акти, відомості та іншу виборчу документацію.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Варто зазначити, що згідно ч.8.ст. 88 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, заяви виборців разом з довідками медичних установ, копіями рішень дільничної виборчої комісії, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються в один пакет у порядку, встановленому частиною шостою статті 87 цього Закону. А також відповідно до ч.12. ст. 91 Закону, пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляються до окружної виборчої комісії.”

“Виникає питання до професійної підготовки посадових осіб та членів дільничної виборчої комісії щодо дотримання процедур під час підсумкового засідання виборчої комісії, зокрема опрацювання списків виборців на підсумковому засіданні, роботи із протоколами та збереження виборчої документації загалом. Вважаємо, що об’єктивну і неупереджену правову кваліфікацію таким діям посадових осіб даної дільничної виборчої комісії повинна дати поліція та окружна виборча комісія, до якої ми також будемо звертатись із скаргою на дії дільничної виборчої комісії»