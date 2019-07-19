Завдяки Уряду за три роки капітально відремонтовано 4,5 тис. км доріг і збудовано 2,3 тис. км

За період 2016-2018 рр. було проведено капітальний ремонт доріг протяжністю понад 4,5 тис. км, та прокладання нового полотна – 2,3 тис. км.

В минулому році порівняно з 2015-м обсяг відремонтованих і збудованих доріг збільшився на 3487 км або на 1214,1%.

Для того, щоб дороги служили довго, на автомагістралях збудовані вагові пункти для вантажного автотранспорту. Так, якщо в 2015 р. таких пунктів було лише 33, то в минулому році – вже 280.

Це стало можливим завдяки тому, що Уряд Володимира Гройсмана уперше зробив будівництво доріг одним із пріоритетів роботи і бюджетного фінансування.

В 2019 р. на дороги буде виділено майже 56 млрд грн, що на 7,9 млрд грн більше, ніж минулого року. Субвенція на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності складе 14,7 млрд грн, або 35% Державного дорожнього фонду.