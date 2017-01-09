Ліля Проць – людина дії, яка запалює, твердий і граційний зразок “енерджайзера”! Тернопіль вітає тебе, чемпіонко!

09 січня народилася добра подруга усієї редакції “Погляду”, а для Тернополя – спортивна гордість, чемпіонка світу з пауерліфтингу, рекордсменка України, володарка десятків медалей, тренер, активістка Лілія Проць. Скільки проектів ми втілювали разом з 2011-го року, мабуть не злічити 🙂 Колектив “Погляду” дуже цінує знайомство та співпрацю з цією неймовірною жінкою, тому в особливий спосіб її нині вітає.

Максим Черкашин:

Наше знайомство не пам’ятаю, але точно я знав Лілю раніше, ніж вона мене 🙂 Мене вражає її поєднання характеру і внутрішнього стержня, стратегічного бачення та відмінні менеджерські якості. Вона була б ідеальним політиком, але десь на Заході або в Америці. Наразі не Ліля не підходить українським партіям, а немає партії з якою вона могла б робити собі кар’єру. Якщо говорити про спільні спогади, то згадую початок 2011-го. Тоді ми з Лілею очолили рейтинг ТОП-10 молодіжних лідерів Тернополя. До речі, Ліля була б ідеальним керівником обласного чи міського управління молоді та спорту. Вона має бачення розвитку молоді та знає, як втілити його в життя і є чи не найавторитетнішим лідером Тернопільщини. Лілю, бажаю тобі й надалі рухати і розрухувати наше місто, нових ідей та вірних друзів на Твоєму шляху!

Ірина Фенц:

З Лілею ми познайомились одного літнього дня 2016 року. Це були зустрічі в закритій психологічній групі, яку організовували “Тернопіль HUB” та Світлана Пушкар. На ту зустріч я прийшла у відмороженому, чи то навпаки “запареному” стані. Одразу ж звернула увагу на цю маленьку спортивну жінку. Тоді я не знала про її славетне минуле та амбіційне теперішнє.Ліля привернула увагу своєю жвавістю і сфокусованістю. А це риси, котрі я страшенно люблю 🙂 Всій нашій групі не вдалось би, напевне, відтворити та втілити ту її особливу наполегливість.

А потім… то вже дівчачі таємниці…

З радістю згадую наші пригоди за цей період: нічні прогулянки… “Pianoboy”…

Хочу побажати, щоб завжди була можливість бути вразливою та ніжною, бо це дуже привабливо і цінно є в таких сильних та цільних особистостях, як вона.

Андрій Янович:

Ліля – то та людина, яка завжди вміє підняти твою самооцінку. Попри те, що вона чемпіонка-рекордсменка, Ліля ніяким чином “не вимахується”, і з нею дуже комфортно.

Пам’ятаю під час однієї розмови з нею вона сказала, що зі мною приємно поговорити, бо я “не мужлан”. Я дуже ціную її за такі от прості фрази, якими вона, я думаю, підтримує сотні людей. То дуже важливо – в мить, коли щось помічаєш при розмові з людиною, вміти зразу ж щиро це видати. А то ми часто щиро видаєм тільки негатив. А добрі речі лишаються не сказані. Ліля може навчити, щоб такого не ставалося!

Наталка Колтун:

На дисплеї мого телефону висвітилося “Син”. У трубці був незнайомий голос: “Я знайшла телефон вашої дитини”… А ми навіть не встигли виявити згубу.

Коли прийшли, побачили відому в місті спортсменку.

На той час ми не були знайомі особисто, вже згодом часто перетиналися в роботі. Але з того часу я завжди сприймаю Лілю, як Людину. Вона в усьому щира і непідробна. Її болить доля міста і здорових людей у ньому. Завжди поважала Лілю за небайдужість і невтомність.

Залишайся такою ж, наша чемпіонко!

Роман Задорожний:

Познайомилися ми не так давно. Але вже й не пам’ятаю скільки часу. Бо з таким людьми хочеться знатися все життя 🙂

Віра, впевненість, сила, здоров’я, непоступливість, твердість, граційність – перше, що спадає на думку про Лілю.

А враховуючи, яка Ліля є, то навіть важко щось відразу побажати – вона сама кому треба і скільки захоче набажає:)))

Тому бажаю багацько потрібних проектів, потрібних та правильних людей поруч і часу для себе. Останнього особливо

Олеся Чванкіна:

Про Лілю чула давно, кілька разів бачила у місті. Знала, що це чемпіонка міжнародного рівня. Але ніколи б не могла подумати, що це настільки приємна, проста у спілкуванні і легка на знайомство жінка.

Оскільки минулого року на території нашого будинку було облаштоване покриття спортивного майданчика, то ми організовували урочисте святкування цієї події. Відповідно, потрібна була людина, яка б могла організувати спортивні конкурси та естафети для дітей та дорослих. Безумовно, краще ніж Ліля цього б ніхто не зробив!!!!

Мені особисто дуже імпонує їі позиція, щоб і діти, і дорослі – усі займалися спортом. Щоб виросло нове покоління здорових дітей, котрі уміють не тільки “сидіти” в комп’ютерах, але і грати футбол, волейбол, баскетбол.

Ми з Лілею плануємо провести ще багато міроприємств для дітей мого будинку і я щиро рада, що маю такого однодумця!!!!

Ліля, я вірю у тебе і знаю, що у тебе все вийде!!!!! Якшо не ти, то хто????

Зі святом!!!!

Іван Омелян:

Три емоції від Лілі Проць, які не можу забути! Відчуття драйву. Є люди, які живуть драйвово, я і сам себе таким вважаю. Але Ліля – то зразок. Вона мега енергійна з нею хочеться йти, бігти і робити хороші справи всім навколо! Відчуття вмотивованості працювати над собою. Біля Лілі хочеться бути здоровим, в формі і якщо ти ввечері приходиш додому і не лягаєш в ліжко, а віджимаєшся 100 разів – це значить що Проць на тебе повпливала 🙂 Відчуття позиції. Напевно нема таких питань, в яких у Лілі не було б своєї позиції, виваженої продуманої своєї думки. За це неймовірно поважаю її! Дякую Богу, що ми знайомі! Здоров’я і натхнення тобі, Лілю! Олена Мудрая: Ця невгамовна Ліля – людина принципів, людина дії, а не слів. Це характер, який здатний змінити світ. Вона не боїться конфліктів і має власні переконання. Ліля не грається з державними роботами – її кредо: “Тільки особиста відповідальність за таке глобальне питання, як здоров”я українців”. Борис Гора: Ми один одного впізнаємо, але особисто не знайомі. Поважаю Лілю за особисті, спортивні досягнення, той ентузіазм і працю, які вона вкладає для оздоровлення молоді, громади. Своїм оптимізмом і прикладом вона запалює. Побажати хочу вдячности в очах дітей і людей, яким вона себе віддає, приємний і оціненний результат оточуючих, підтримку моральну і матеріальну, друзів, однодумців! Очікую, шо в цьому році вдасться вже якось разом познайомитись і хоч чимось трохи допомогти їй 🙂

Оля Вінницька: Познайомилися ми з Лілею випадково, на концерті українського гурту “ТаРута”. До того я знала, що це – Ліля Проць, але ніколи раніше в одній компанії ми не були, а тим більше не танцювали і не розмовляли. В мене була сформована думка до знайомства про Лілію: сильна і духом і тілом жінка. Це все, що я про неї знала. Коли ми почали спілкуватися, то я зрозуміла, що це не просто сильна жінка, це якась невтомна бджілка-трудівниця і енерджайзер. Я навіть не могла зорієнтуватися де вона зараз, не те, щоб комусь було під силу знаходитися там, де й вона. Ранкові руханки, спортзал, Клуб ділових людей, дитячий літній табір, Київ, Львів, різні заходи, модні покази, і тд. Таке враження, що ця супержінка рухається зі швидкістю світла і спить лише по 5 годин. Але насправді я знаю, що Ліля відноситься до свого здоров’я і сну дуже відповідально, і все встигає лише через свою організованість, працелюбність та бажання. Я бачу, як сильно Ліля хоче щоб і дітки, і дорослі полюбили спорт, і вона віддає максимум сил цьому напрямку. Нашій спортсменці все під силу, якщо вона цього забажає! Її рух вперед, досягнення та успіхи тому доказ. Інколи люди жаліються, зневірюються, складають руки на півдорозі. Але дивлячись на таких людей, як Лілія, хочеться вставати і йти до своєї мети, засучивши рукави і дивлячись лише вперед. Тому я щиро хочу привітати Лілію Проць з Днем народження! 2016 рік був роком змін і переломів, і я бажаю аби в 2017 ці зміни принесли хороші плоди і задоволення. Я знаю, як сильно Ліля мріє подорожувати, тому бажаю щоб в 43 роки принаймні 7 країн були відмічені на карті “done” (4+3). Бажаю насолоджуватися кожнем днем життя, досягати всіх цілей, здійснення задумів, мрій та бажань. Нехай на твоєму шляху трапляються лише хороші і світлі люди, друзі будуть вірними, а найрідніші – здоровими. Зичу, аби всі твої добрі і не всім відомі справи повернулися до тебе сторицею. І ще я щиро бажаю тобі сімейного затишку і любові. Залишайся надалі позитивною, щирою, справжньою, цілеспрямованою, сильною та впевненою у своєму життєвому шляху жінкою, і нехай жодна думка чи людська заздрість не змінить тебе і не похитне твою сильну віру в себе і в справи, які ти робиш! Ми тебе дуже любимо і поважаємо! Happy Birthday!!! Андрій Газилишин: Ліля Проць – це унікальна людина для Тернополя! Ближче познайомився з Лілею, коли ми проводили “Руханки на Алясці”. Стільки бажання і оптимізму! Вона бажає зробити Тернопіль здоровим містом. Молодець! Бажаю наснаги і хай здійсняться всі мрії Лілії! Ірина Мацко: З Лілею познайомилися давно і тому вже навіть не пам`ятаю де саме. Я тоді запросила її розробити для мене індивідуальну програму спортивних занять. Багато років минуло з того часу, але досі нас часто зводить життя. Кілька років тому, коли ще вперше ми проводили курс англійської мови з Тарасом Малюжинським, Ліля приходила на цей курс… Мене завжди у ній захоплював позитив, енергія, яка просто фонтанує і захоплює усіх, хто знаходиться поруч, наполегливість, воля до перемоги, креативність. Нам багато чому можна повчитися у Лілі. Сьогодні я хочу побажати їй такої ж нестримної енергії, радості, добра, миру, багато любові і здійснення її найбажаніших мрій! Чекаю у цьому році ще більше цікавих проектів до яких долучатимуся залюбки.

Олег та Зоряна Удич: З Лілею ми зналися заочно ще з часів навчання в університеті. А вже пізніше познайомилися завдяки її громадським проектам. Найкращу характеристику їй дали наші діти, які відвідували організовану Лілією літню школу “Дивосвіт”. Вони сказали щось на кшталт “Ця тітонька надто енергійна ;)” Тому від нашої сім’ї бажаємо не збавляти обертів, завжди залишатися натхненником для інших та продовжувати дивувати тернополян своїми ідеями! Віталій Мариновський: З Лілею ми знайомі уже давно. Наша перша зустріч була або в спортзалі (або “Галицькі Леви” 23-ої школи, або зал Вільної боротьби 1-ої школи), або ще коли мій батько підтримував її у поїздках на змагання… Уже й не згадаю, але точно знаю що наспознайомив спорт! Мене завжди вражала в Лілі її наполегливість, її добра впертість 🙂 і віра в те, що вона робить. Таких людей небагато, а тим більше жінок. Думаю їй часто було по-жіночому боляче, але вона має такий характер, що нікому цього не показує і дуже рідко взагалі говорить на неприємні для неї теми. Ліля Петрівна дуже хороша людина, якою захоплюються всі – від дітей до дідусів та бабусь! Вона може бути серйозною, підтримуючи дисципліну всюди, а може бути і веселою, душею компанії! Одного разу дуже давно, батько забирав мене зі змагань чемпіонату України. До Тернополя з нами їхала і Ліля. На превеликий жаль я тоді зайняв лише друге місце. Тому всю дорогу в автомобілі батько виказував невдоволення моєю боротьбою. Тоді я не так соромився повчань батька, як того, що все це чує Ліля Петрівна. Думав про те, як же вона на мене буде дивитися завтра у спортзалі?

Але нічого! Ось уже багато років з того часу дивимось одне одному в очі і все чудово! 🙂 Отже, Ліліє Петрівно, я від усієї родини Мариновських, де Вас знають всі – від батьків до внуків, вітаю Вас із днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, вічної краси, щастя та кохання! Ви на це заслуговуєте! Здійснення всіх мрій та побажань! Залишайтесь завжди такою щирою та людяною, якою Ви для нас всіх є!!!! З днем народження, Лілю!!! Довідка: Лілія Проць народилася в селі Смиківці Тернопільського району. Закінчила факультет фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Кандидат у майстри спорту з важкої атлетики, вільної боротьби та з шашок. Очолювала жіночу збірну Тернополя з вільної боротьби. Неодноразова чемпіонка України з пауерліфтингу та жиму лежачи, рекордсменка України, срібний призер першостей Європи 1996 – 1997 років, срібний призер першості світу 1997-го, бронзовий призер чемпіонату Європи 1996 і 1998-го, чемпіонка світу з пауерліфтингу. Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу.