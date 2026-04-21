Дев’ятикласниця з Тернополя Олена Карпенюк стала переможницею міжнародного конкурсу юних шекспірознавців
Учениця 9-А класу Тернопільського класичного ліцею Олена Карпенюк виборола І місце на міжнародному конкурсі юних шекспірознавців “Shakespeare is Here: Hear, Think, Create”
Про це повідомили у навчальному закладі.
“Ця масштабна ініціатива #ShakespeareDaysUA_2026 об’єднала Малу академію наук України, Український шекспірівський центр, Європейську шекспірівську асоціацію та Академію української преси”, – йдеться у дописі.
Як розповіли у ліцеї, шлях до перемоги був непростим. Олена пройшла відбір на І етапі серед 137 учасників. У фіналі вона змагалася з 32 найкращими знавцями, презентуючи свій літературознавчий проєкт англійською мовою.
“Результат – блискуча перемога у номінації “Відео/Video”. Пишаємося талановитою ліцеїсткою. Бажаємо нових творчих та наукових вершин”, – поділилися у ліцеї.