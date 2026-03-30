У Тернополі з вікна гуртожитку випала 1,5 річна дитина

У понеділок, 30 березня, близько 9-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до обласної клінічної дитячої лікарні доставили 1,5-річну дівчинку з травмою руки. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна гуртожитку на вулиці Злуки.



Наразі дівчинка перебуває у лікарні під наглядом медиків. Її стан – задовільний.



За попередньою інформацією, дитина перебувала разом із мамою. Поки жінка зачиняла вхідні двері свого помешкання, дівчинка побігла на кухню загального користування, де було відкрите вікно, залізла на підвіконня і випала.



Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.



Правоохоронці закликають батьків бути особливо уважними до малолітніх дітей, не залишати їх без нагляду навіть на короткий час.







