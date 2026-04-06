Було лише 24… На війні загинув захисник Максим Куропатва з Тернопільщини

Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів нашої держави. Максиму Куропатві було лише 24… Йому б ще жити й жити – розбудовувати країну, працювати, кохати, створювати сім’ю. Натомість – війна, смерть і вічність.



Чортківська громада знову у жалобі. Надійшла звістка про загибель на фронті чортків’янина Куропатви Максима Миколайовича (14.05.2001 р.н.), повідомляють у міській раді.



Після закінчення 9 класів у Чортківській гімназії №3 ім. Романа Ільяшенка (теперішня назва закладу), вступив та закінчив Чортківське вище професійне училище, здобувши професію маляра-штукатура.



Призваний на військову службу 1 квітня 2022 р. Чортківським РТЦК та СП. Служив хіміком відділення радіаційної, хімічної, біологічної розвідки. Сумлінно та мужньо виконував військовий обов’язок, мав репутацію надійного побратима.



Загинув 3 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.



Тіло Героя зустрічатимемо у Соборі верхових апостолів Петра і Павла у вівторок, 7 квітня, о 13 год.



Парастас служитимуть теж 7 квітня о 18 год. у кімнаті смутку, що при церкві Святої Покрови. Похорон відбудеться там же 8 квітня о 12 год.

