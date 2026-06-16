У Тернополі сталася масштабна пожежа: місто затягнуло димом, є постраждалий

У Тернополі вранці 16 червня виникла масштабна пожежа в одному з виробничих текстильних цехів у промисловій зоні міста на вулиці Текстильній.

За даними очевидців, густий чорний дим було видно в кількох районах міста — вогонь швидко поширився, спричинивши значне задимлення.

Як повідомив речник ГУ ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін, пожежа охопила велику площу, що ускладнило її ліквідацію.

Станом на 10:50 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, однак роботи з повної ліквідації вогню тривають.

Під час пожежі постраждала одна людина. Її госпіталізували до медичного закладу.

«Пожежа виникла на великій площі. Гасіння ускладнює масштаб і сильне задимлення», — зазначив представник ДСНС.

Причини загоряння наразі встановлюються. До розслідування залучено правоохоронні органи.

ZAXID.NET