У Тернополі релігійна організація має сплатити понад 1,2 млн грн за забудову церковної земл

У Тернополі масово зафіксовано випадки використання земель, які міська рада виділяла релігійним організаціям під будівництво храмів, але поруч почали зʼявлятися багатоповерхові житлові будинки.

Одним із перших подібних випадків стала історія із земельною ділянкою, виділеною «Парафії Преподобного Іова Почаївського». У 2013 році сесія міської ради затвердила проєкт землеустрою та передала громаді майже 20 соток землі.

Тоді представники парафії запевняли, що територія необхідна виключно для будівництва та обслуговування храму. Однак згодом поруч із фундаментом церкви розпочалося будівництво багатоповерхового будинку.

Настоятель храму пояснював, що церкву для громади збудували за сприяння відомої у Тернополі родини підприємців. Інвестор, за його словами, відмовився від користування частиною ділянки (близько 5 соток) на користь парафії, а для компенсації витрат на будівництво храму звів на цій же території дев’ятиповерхівку.

Прокуратура вимагає понад мільйон гривень

Наразі ця історія отримала продовження у суді. Прокурори Тернопільської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави до релігійної організації — «Парафії Преподобного Іова Почаївського міста Тернопіль Тернопільської єпархії ПЦУ».

Позов стосується стягнення коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста в сумі 1 млн 201 тис. грн.

За даними слідства, упродовж 2011–2021 років релігійна організація виступила замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вулиці Чалдаєва (нині — Любомира Гузара).

Загальна площа будівлі становить 3342,4 кв. м, з яких площа квартир — 2401,9 кв. м.

При цьому замовник не перерахував до місцевого бюджету кошти пайової участі, які мали б бути спрямовані на розвиток інфраструктури громади.

З метою забезпечення надходжень до бюджету прокуратура звернулася до суду. Провадження у справі вже відкрито.

Що передбачає пайова участь

Пайовий внесок — це компенсація місту за додаткове навантаження на інфраструктуру, яке створює нова забудова. Такі кошти мають цільове призначення і спрямовуються на:

розвиток інженерних мереж — водопостачання, каналізації, тепломереж;

транспортну інфраструктуру — ремонт доріг, облаштування тротуарів, зупинок;

благоустрій територій — озеленення та освітлення.

Справу щодо забудови ділянки, виділеної під храм, наразі розглядає суд.