Тернопільщина втратила захисника Володимира Гарматюка

18 квітня 2026 року помер військовослужбовець, солдат Гарматюк Володимир Петрович, 13.10.1983 р. н., житель села Плісняни. Повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.

Воїн був призваний на військову службу 21 квітня 2024 року та вірно служив Україні. Смерть настала внаслідок тяжкого поранення.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами та схиляємо голови у скорботі.

Зустріч траурного кортежу з тілом воїна відбудеться завтра 20.04.2026 року у місті Зборів. Просимо жителів громади гідно зустріти Захисника, який повертається додому.

Про виїзд траурного кортежу з міста Тернопіль буде повідомлено додатково