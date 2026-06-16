Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Віктор Зейбель з Тернопільщини

Рядовий Віктор Зейбель, 1980 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на території рф 23 листопада 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господня ласка допомагає зцілювати глибокі душевні рани від невимовної втрати.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 17 червня, о 13 годині.

Маршрут проляже через доброводівське перехрестя – подвір’я родинної домівки на вул. Яворницького, 2.

Після спільної молитви у Сквері Героїв колона попрямує до оселі захисника на вул. Клячківського і до церкви Святого Архістратига Михаїла.