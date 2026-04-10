На Тернопільщині помер відомий художник Євген Шпак

У Більче-Золотецькій громаді повідомили про смерть талановитого художника Євгена Шпака.

Як зазначили у сільській раді, митець відійшов у вічність, залишивши по собі вагомий творчий спадок і теплі спогади серед тих, хто його знав.

Євген Михайлович народився у селі Олексинці, яке щиро любив і красу якого передавав у своїх картинах. Його роботи відзначалися глибокою любов’ю до рідного краю та особливою атмосферою.

У громаді наголошують, що світлий спомин про митця назавжди житиме у серцях рідних, друзів і всіх, хто мав честь з ним спілкуватися.

Висловлюються щирі співчуття близьким та рідним покійного.

Світла і вічна пам’ять.