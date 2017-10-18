Неупереджений погляд: Тернопіль очима туристів

Алиса Кузьменко

Оставим Харьков в покое и обратимся к западу. На этот раз посетим город Тернополь — столь же файный, сколь и легендарный.

Это, наверное, самая колоритная областная столица во всей Украины. Тернополь похож на задиристую дворянку, небогатую, но опрятную и со вкусом.

После посещения город оставляет приятное послевкусие, подобно хорошему виски. Хотя длительное потребление нежелательно: возможны проблемы с печенью и лёгкий оттенок незаконченности. И вот почему.

Как не надо

Начнём с плохого: что в Тернополе не сделано как следует.

Во-первых, реклама. Куда без неё? Она здесь властелин всех домов и пространств.

К примеру, Центральный универмаг, выходящий на бульвар Тараса Шевченка. Я понимаю, почему тернопольчане его ненавидят — здание построено на месте снесённого во времена Совка неоготического костёла. Но станет ли он лучше, если залепить его рекламой?

А ведь некоторые вывески в Тернополе сделаны практически по дизайн-коду: маленькими неброскими буквами, без повторов и сплошного фона.

Продвинуть проект дизайн-кода, уже принятого в некоторых городах Украины, можно через петицию в Тернопольский городской совет. Кто-то даже пробовал.

Второй минус Тернополя — барьерность. С этим тут серьёзные недоработки. В городе слишком много барьеров, причём как в домах, так и на открытых пространствах.

Слёзы Гронского, к примеру, — один из главных фонтанов Тернополя — пока что оборачивается слезами только для человека с коляской. (Аргумент про то, что на набережную есть отдельный съезд, не принимается — мало кто готов обходить лишние 100 метров.)

Или, например, подъезды зданий довоенных времён в центре города. Сама застройка довольно эргономична: малоэтажная и выдержанная в едином стиле. Но все входы в дома приподняты, со ступеньками, никаких пандусов.

Если раньше высокий вход был необходим в студёную зимнюю пору в рамках борьбы со снежными завалами, то теперь он лишь добавляет проблем: от снега не спасает, зато создаёт препятствие для маломобильного человека.

Напомню, что согласно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», во всех зданиях при наличии порогов и ступенек должны быть установлены пандусы. И если в жилых домах это решается жалобами в ЖЭК, то частники обязаны их установить самостоятельно.

Парковка

Судя по количеству машин, расположенных в пешеходной зоне, Тернополю явно не хватает паркингов. Сейчас здесь ситуация та же, что и в большинстве украинских городов: автомобили паркуют где попало, где-то нарушая, где-то «поднарушивая» правила дорожного движения.

Правда, иногда власти учитывают необходимость паркингов при реконструкции общественных пространств. Вот какие эко-парковки с газонной решёткой сделали на новой набережной в прошлом году. Но это скорее исключение из правил.

А местные активисты, между прочим, уже пытались обратить внимание властей на недостачу паркомест. Жаль лишь, что никто их не поддержал: петиция набрала только 99 подписей из 300 (хотя стоп, время-то ещё осталось!).

Кроме того, ничто не мешает тернопольчанам подать подобный проект на бюджет участия. Думаю, за 5 млн выделенных денег мэрия сможет парочку проектов многоэтажных парковок воплотить в реальность. Но это уже в следующем году.

Как надо

В остальном город приятный, потому что красивый, удобный и максимально человекоцентричный.

Рекреация

Тернополь переполнен зелёными островками и пешеходными зонами, что хорошо видно на плане.

Огромную роль в городской рекреации играет Тернопольский пруд — искусственное озеро, образованное в заливе реки Серет.

Пруд был создан примерно в то же время, что и сам город, и является его основной достопримечательностью. Здесь есть всё для отдыха горожан: променады с велодорожками, спортивные и детские площадки, места для романтики, тренировок, купания.

Городской комфорт

Тернополь считается вторым по безопасности городом Украины после Хмельницкого. 65% местных чувствуют себя уверенно, находясь на улице ночью. Вероятно, на это влияет среда, поощряющая доверие между жителями города.

Такого количества общественных пространств, как в Тернополе, я не видела нигде. Причём не только в Украине, но и за рубежом. Городская среда максимально сориентирована на людей, в том числе пожилых. Каждый уголок в центре предлагает тебе присесть — лавочки стоят во всех пешеходных зонах: вдоль набережной, в парках, переулках, на площадях.

Глядя на вписанные через каждые два метра скамейки на Острове влюбленных, вспоминается главная площадь страны — майдан Независимости, где людей заставляют сидеть на холодном граните.

Благоустройство

Не будет сильным преувеличением сказать, что местные власти — плиточные маньяки. Плитку здесь укладывают везде, где только можно. Любой клочок пешеходного асфальта стараются поменять на плитку. И это просто замечательно.

Посмотрите, как красиво сделана набережная. По краю забора есть даже тактильная плитка (+1 к условиям для слабовидящих).

Также обратите внимание на ухоженные деревья: с ограждениями, грунт часто прикрыт газоном.

Помимо прочего, Тернополь сделал невозможное: тут признают «протоптыши» и даже вымащивают их! Вот бы сделать так и на окраинах, а не только в центре.

Экология

В 2013 году здесь началась кампания по разделению мусора. По городу установили больше 1000 сеток для пластмассы. За пару лет инициатива прижилась: горожане свыклись и даже стали требовать отдельных баков для других видов отходов. Кстати, такие же сетки расположены в Хмельницком.

Что развивать

Велоинфраструктура города развита слабо, даже несмотря на активность гражданской организации «ВелоТернопіль».

На данный момент по городу успешно устанавливают велопарковки и постепенно появляются дорожки. Сейчас они встречаются на паре улиц, в парках и на набережной.

Впрочем, скоро их должно стать больше: по крайней мере, об этом упомянули в списке капремонта городского совета на 2017 год.

Ниже — футуристическая карта развития велоинфраструктуры Тернополя.

Туристическая навигация в Тернополе есть, но мало. Пока что указатели можно увидеть только в центре.

Напомню, что именно навигация является первым признаком того, что город рад туристам и готов помочь им. Кроме того, опыт Лондона доказал, что грамотно составленная навигация поощряет людей больше передвигаться пешком на короткие расстояния.

Итог

По уровню жизни, комфорту и безопасности Тернополь обогнал добрую половину всех украинских областных центров. Если бы некоторые из инициатив были поддержаны обществом и мэрией, уверена, он стал бы ещё лучше.

Пока что надеюсь, что бюджет участия и электронная система петиций смогут исправить вышеперечисленные недостатки.

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