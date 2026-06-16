У частині Тернополя 18 червня буде понижений тиск води

18 червня у Тернополі проведуть черговий етап промивання міських водопровідних мереж. Роботи триватимуть у мікрорайонах «Дружба», «Кутківці», «Пронятин» та «Березовиця».

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням робіт з 09:00 до 18:00 вода до житлових будинків у зазначених мікрорайонах подаватиметься з пониженим тиском.

Крім того, під час промивання мереж можливе тимчасове погіршення якості води.

У комунальному підприємстві просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно зробити необхідний запас води.