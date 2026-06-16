У Тернополі під авто потрапив підліток на велосипеді, який переїжджав пішохідний перехід

У Тернополі під колеса автомобіля потрапив 14-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня на вулиці Леся Курбаса.

За попередніми даними, водійка автомобіля BMW 650I здійснила наїзд на хлопця, який переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді.

Унаслідок аварії неповнолітній отримав забої та інші травми. Його госпіталізували до медичного закладу.

У поліції повідомили, що водійка на момент ДТП була тверезою. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.

У зв’язку з інцидентом поліцейські вкотре нагадали, що відповідно до Правил дорожнього руху велосипедисти та користувачі електросамокатів під час перетину пішохідного переходу повинні зійти з транспортного засобу та перевести його поруч із собою.