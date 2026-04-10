У Тернополі на Великодні свята збільшать кількість транспорту до кладовищ

З метою створення сприятливих умов для мешканців Тернопільської громади щодо відвідування могил рідних і близьких у період Великодніх свят буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ.

Відтак громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом:

Кладовище на вул. Микулинецькій:

12, 13 та 19 квітня передбачено роботу чотирьох тролейбусів на маршруті №8 згідно із святковим розкладом руху та 14 автобусів на маршрутах №№18, 28, 31, 50;

Кладовище (с. Підгороднє):

12, 13 та 19 квітня робота автобусного маршруту №40 буде забезпечена відповідно до святкового розкладу руху – з 9:00 до 20:20;

виконання усіх рейсів автобусами на маршрутах №11, № 27 до міського кладовища, з 9:00 до 19:00;

виконання рейсів автобусами маршруту №1 з 10:05 до 18:40 відповідно до затвердженого святкового розкладу руху.

Кладовище біля с. Довжанка (Львівське шосе):

12, 13, та 19 квітня передбачено роботу двох автобусів на маршруті №32 відповідно до затвердженого святкового розкладу руху.