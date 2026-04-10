11:32 | 10.04.2026
У Тернополі перевірили центр реабілітації: виявлено серйозні порушення

Redaktor

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області здійснили моніторинговий візит до Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Перевірку провели спільно з експертом у межах проєкту Секретаріату Омбудсмана та Фонду «Партнерство за сильну Україну».

Центр надає комплексну допомогу людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям із груп ризику. Тут забезпечують психосоціальну підтримку, розвиток і формування навичок для інтеграції в суспільство. Наразі послугами установи користуються 65 осіб, а також 18 дітей до 4 років у межах програми раннього втручання.

Водночас під час перевірки виявили низку проблем, які потребують невідкладного реагування. Зокрема:

  • документація ведеться неналежним чином;
  • відсутнє укриття на випадок повітряної тривоги;
  • центр не має ліцензії на медичну практику;
  • не забезпечено належний питний режим для відвідувачів;
  • частина інформації на сайті є застарілою та недостовірною.

За результатами візиту буде підготовлено детальний звіт із рекомендаціями для усунення виявлених недоліків.

У представництві Омбудсмана нагадують: у разі порушення прав громадяни можуть звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

