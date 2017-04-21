На Тернопільщині бомбу сповільненої дії необхідно знешкодити 

За результатами перевірок Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області на протязі 2016 – 2017 р.р. дотримання вимог природоохоронного законодавства Тернопільською філією державного підприємства «Укрветсанзавод» (далі-Підприємство) встановлено, що у порушення вимог ст. 39 Закону України «Про екологічну експертизу» Підприємство здійснює діяльність без позитивного висновку державної екологічної експертизи, фактично на відкритій території з 2007 р. зберігається орієнтовно біля 4 тис. тонн побічних продуктів тваринного походження, які вже неможливо переробити на продукцію і які повинні бути утилізовані або захороненні у відповідності до чинного законодавства. Проте дієві кроки у вирішенні даного питання Підприємство не здійснює, внаслідок чого існує загроза потрапляння продуктів розкладу тварин у р. Серет. Технологія переробки морально і фізично застаріла, що не дозволяє ефективно переробляти продукцію тваринного походження. Приписи щодо усунення порушень вимог природоохоронного законодавства керівництвом Підприємства ігноруються.

Враховуючи викладене вище листом від 05.04.2017 р. №1-1/1067 матеріали скеровано до Тернопільського окружного адміністративного суду для прийняття рішення про тимчасову заборону (зупинення) діяльності Підприємства, пов’язаної із негативним впливом на навколишнє природне середовище.