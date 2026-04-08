На Тернопільщині викрили браконьєрів під час нересту: збитки — близько 100 тисяч гривень

На Тернопільщині правоохоронці задокументували факти незаконного вилову риби під час нерестової заборони. Порушення виявили співробітники водної поліції спільно з рибоохоронним патрулем.

Один із випадків зафіксували у гідрологічному заказнику «Серетський». Там 35-річний житель Тернополя за допомогою ліскової сітки незаконно виловив майже 10 кілограмів риби. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків становить близько 100 тисяч гривень.

Ще один факт браконьєрства задокументували на річці Серет у межах Зборівської громади. Місцева жителька здійснювала незаконний вилов риби, використовуючи сітку та човен.

За обома фактами дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним добувним промислом.

Правоохоронці наголошують, що період нересту, який триває з 1 квітня до 30 червня, є критично важливим для відновлення водних біоресурсів. У цей час діють обмеження на вилов риби, а їх порушення тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.