“Місто брудне, навіть коли його засипає білим снігом”, — фотограф із Підволочиська Сергій Гіс

Місто брудне навіть коли його засипає білим снігом.

За все своє життя я не пригадаю нічого, що зробили в Підволочиську дійсно хорошого і якісного. Хоча в парку поставили непогані лавочки – це правда. І з фонтану зробили клумбу, а потім купили новий фонтан в центр – просто геніально)).

У нас так люблять атрибути багатого життя, що готові жертвувати необхідним. Головне, щоб виборець бачив, що місто розвивається… Хоча фонтан і бруківка – це не розвиток))

Ніколи не забуду, як 23 серпня вночі йшов додому, а у нас фарбували кінотеатр (який не працює вже купу років), бо це все робилося до свята – це настільки тупо, що словами описати важко…

А ще скоро Новий рік, і за доброю традицією на площі одягнуть штучну ялику, хоча в самому центрі у нас величезна жива ялинка. Мені дуже важко пояснити цю логіку керівництва гостям, які до мене приїжджають. Усе, чим може гордитися Підволочиськ, дісталось нам або від природи, або від попередньої історії. Хоча з тим, що дісталось від історії, я думаю, в ближні років 10 справляться)) Реконструкція чи фарбування і вуаля, класичний фасад стає рожевим, жовтим, червоним – колір обирайте на свій смак.

Місто може бути бідним, але і бідне місто може виглядати красиво. Воно може бути приємним… P.S на фото центр міста з різних сторін. Вілла Громницьких, це те, що подарувала нам історія… І самі бачите, що пів біди той будинок, але генії маркетингу постаралися на славу! Не усі наші біди від чиновників, вони також і від людей… Сергій Гіс Джерело: соцмережі