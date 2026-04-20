Товарообіг на Тернопільщині сягнув майже 490 мільйонів доларів США

У I кварталі 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 487 мільйонів доларів США й порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 17%.

Імпорт продовжує впевнено зростати. Зокрема, у січні-березні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 287 мільйонів доларів, що на 25% більше, ніж у I кварталі 2025. Експорт теж тримає позитивну динаміку 200 мільйонів доларів, що на 7% перевищує торішній показник.

Лідерами серед партнерів з імпорту за цей період стали Китай та Польща з частками 23% та 21%  відповідно від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Німеччина (8%), Литва (4%),  Італія (4%) та Туреччина (4%) .

У структурі експорту першість тримає Польща понад третина (36%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком є також Італія (6%), США (5%), Туреччина (5%) та Нідерланди (5%).

Основними імпортними товарами були: 

  • машини устаткування та транспорт;
  • продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості;
  • продовольчі товари та продукція сільського господарства;
  • метали та вироби з них;
  • текстиль, текстильні вироби, взуття.

Натомість до інших країн з області найчастіше експортували:

  • продовольчі товари та продукція сільського господарства;
  • машини, устаткування та транспорт; 
  • продукція хімічної промисловості;
  • метали та вироби з них;
  • різні промислові товари, меблі та освітлювальне обладнання.

Тернопільська митниця фіксує позитивні тенденції у зовнішній торгівлі, що свідчить про стабільну економічну активність регіону та високий рівень ділової довіри.

