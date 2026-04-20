Товарообіг на Тернопільщині сягнув майже 490 мільйонів доларів США

У I кварталі 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 487 мільйонів доларів США й порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 17%.

Імпорт продовжує впевнено зростати. Зокрема, у січні-березні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 287 мільйонів доларів, що на 25% більше, ніж у I кварталі 2025. Експорт теж тримає позитивну динаміку – 200 мільйонів доларів, що на 7% перевищує торішній показник.

Лідерами серед партнерів з імпорту за цей період стали Китай та Польща – з частками 23% та 21% відповідно від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Німеччина (8%), Литва (4%), Італія (4%) та Туреччина (4%) .

У структурі експорту першість тримає Польща – понад третина (36%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком є також Італія (6%), США (5%), Туреччина (5%) та Нідерланди (5%).

Основними імпортними товарами були:

машини устаткування та транспорт;

продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості;

продовольчі товари та продукція сільського господарства;

метали та вироби з них;

текстиль, текстильні вироби, взуття.

Натомість до інших країн з області найчастіше експортували:

продовольчі товари та продукція сільського господарства;

машини, устаткування та транспорт;

продукція хімічної промисловості;

метали та вироби з них;

різні промислові товари, меблі та освітлювальне обладнання.

Тернопільська митниця фіксує позитивні тенденції у зовнішній торгівлі, що свідчить про стабільну економічну активність регіону та високий рівень ділової довіри.