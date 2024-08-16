На Тернопільщині автомобіль насмерть збив жінку-велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 серпня у в с. Теофіпілка Козівської територіальної громади. Близько 13.00 годин водій автомобіля «Renault Trafic», проїжджаючи автомобільною дорогою М-30 «Стрий – Ізварине», здійснив наїзд на електровелосипедиста, місцеву 50-річну жительку.

На жаль, травми отримані внаслідок сильного удару, виявились настільки важкими, що жінка померла в автомобілі екстреної медичної допомоги не доїхавши навіть до лікарні.

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