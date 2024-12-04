З початку року на Тернопільщині сталося понад півтисячі ДТП
У період з 1 січня по 30 листопада 2024 року в Тернопільській області зареєстровано 529 ДТП з постраждалими. У цих ДТП загинуло 77 осіб, а 661 отримали травми різного ступеня тяжкості.
🗓 Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у четвер, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).
🕛 Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 16-ту, 18-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 26 % від усіх ДТП з постраждалими).
❗️Основними причинами автопригод з постраждалими є:
⭕️ перевищення безпечної швидкості — 166 ДТП;
⭕️ порушення правил маневрування — 110 ДТП;
⭕️ порушення правил проїзду пішохідних переходів — 56 ДТП;
⭕️ недотримання дистанції — 41 ДТП;
⭕️ порушення правил проїзду перехресть — 39 ДТП.
❗️Дотримання правил — це не лише обов’язок, а й прояв відповідальності, який рятує життя.
Будьте уважними та обережними. Безпека на дорозі починається з вас!