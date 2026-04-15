Із Чорткова стартує паломницький маршрут Camino Ruteno: шлях довжиною 460 км

У Чорткові презентували новий пішохідний паломницький маршрут Camino Ruteno, який має стати українським аналогом європейського паломницького шляху до Сантьяго та частиною мережі Шляху святого Якова.

Презентація відбулася під час форуму «Українські маршрути Camino de Santiago: європейська інтеграція, партнерство, розвиток». У заході взяли участь працівниці Чортківського туристично-інформаційного центру Вікторія Сагаш та Олеся Южда, а також представники європейських і українських туристичних інституцій.

Серед учасників були віце-президент Європейської федерації Шляху святого Якова Андрій Очеретний, президент федерації Ільдефонсо де ла Кампа, голова Державного агентства розвитку туризму України Наталія Табака та представник туристичної сфери Олександр Вешелені.

Маршрут довжиною 460 км

Camino Ruteno — це новий паломницький пішохідний маршрут довжиною близько 460 кілометрів. Він стартує у Чорткові та проходить через історичні території Поділля і Галичини, частково охоплюючи Івано-Франківщину, і веде до Львова.

Маршрут пролягатиме через населені пункти:

Улашківці, Товсте, Язловець, Бучач, Рукомиш, Монастириська.

Організатори зазначають, що шлях поєднує духовну складову з туристичною та проходить через місця з унікальною історією, архітектурою та природними ландшафтами.

Робота над розвитком маршруту

Представниці Чортківського ТІЦу працювали в групі «Розвиток маршруту Camino Ruteno», де обговорювали «дорожню карту» проєкту: стратегічні напрямки, терміни реалізації, а також практичні питання маркування та тестування маршруту.

Долучитися можна вже зараз

Організатори повідомляють, що маршрут вже доступний для тестових проходжень. Долучитися до паломницької подорожі можна, звернувшись до Чортківського туристично-інформаційного центру.

Camino Ruteno позиціонується як новий культурно-туристичний проєкт, що має об’єднати регіональні історичні шляхи та інтегрувати їх у європейський паломницький простір.