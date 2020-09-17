Дочасна агітація в Тернополі: чиї білборди та газети?

Законодавство її забороняє, однак не надає ані чіткого визначення, ані санкцій за дочасну рекламу політиків. Користуючись недосконалістю Виборчого кодексу, партії називають дострокову агітацію “інформуванням”, “рекламою партійців” тощо. Водночас виборці зможуть дізнатися, хто ж фінансував певну політсилу в передвиборчий період і скільки вона витратила на рекламу, уже після виборів.

Дочасна агітація в Тернополі почала з’являтися ще в липні цього року, і вона не містила вихідних даних. Станом на серпень Рух ЧЕСНО зафіксував у місті зовнішню рекламу щонайменше 14 партій.

Усі фото зовнішньої реклами, наявні у статті, було зроблено впродовж липня-серпня 2020 року.

“Інформування” від “Свободи”

Партія “Свобода” однією з перших розмістила в Тернополі рекламу з власною символікою. Так, у липні на вулицях міста можна було спостерігати білборди з написами мовної тематики.

Липень 2020 року

У серпні їх замінила “вітальна” тема.

Серпень 2020 року

Також містяни почали отримувати щотижневу партійну газету. У ній є матеріали про роботу “націоналістів”, партійців та міських голів від “Свободи”, зокрема й Сергія Надала. Рух ЧЕСНО звертався по коментарі до представників партії, однак на момент опублікування цього матеріалу відповідь не надійшла.

Серпень 2020 року

Нове “За майбутнє”

Ця політична партія з’явилася в українському політикумі лише наприкінці весни 2020 року на базі однойменної депутатської групи в парламенті. Попри це, її зовнішню рекламу можна було побачити в більшості областей України вже в липні-серпні. Тернопіль не став винятком. Окрім політичних білбордів, у місті з’явилися “відкриті офіси” партії, де містяни можуть отримати партійну пресу та поспілкуватися з представниками політсили. За інформацією в партійній газеті, ці офіси мають працювати й після виборів.

Нагадаємо, політична партія зобов’язана відобразити всі свої витрати у фінансовому звіті за ІІІ квартал 2020 року. Щоправда, виборці зможуть ознайомитися з ним уже після виборів.

Серпень 2020 року

Окрім типової реклами партії “За майбутнє”, є й локалізована, на якій зображено набережну міського ставу. Станом на серпень були персоналізовані білборди з Іваном Чайківським – чинним нардепом, гречкосієм і фігурантом антикорупційного розслідування. Однак кандидатів на посаду мера чи до місцевих рад партія ще не представила. 5 вересня політсила провела регіональний форум на Тернопільщині й оголосила про висування кандидатів у всіх 55 ОТГ в області.

Представники Руху ЧЕСНО зверталися до партії із запитом на отримання інформації стосовно вартості розміщених рекламних матеріалів і джерел їхнього фінансування. Відповідь партії була такою:

“…повідомляємо, що будь-яка офіційна зовнішня реклама політичної партії “ЗА МАЙБУТНЄ” фінансується виключно з рахунку партії “ЗА МАЙБУТНЄ” на підставі укладених договорів та маркірується (позначається) відповідно до вимог чинного законодавства України”.

Серпень 2020 року

Серпень 2020 року

Уже почалося розповсюдження передвиборчої регіональної преси від партії. Було зафіксовано щонайменше три різні газети, які розповідають містянам про плани та діяльність “За майбутнє”.

Серпень 2020 року

“Сила людей”

Ще однією партією, котра розпочала дочасну агітацію, є “Сила людей”. Реклама з її символікою з’явилася ще в липні. Наступного місяця її замінили персоналізованими білбордами з активістами політсили.

Липень 2020 року

“Фіксованої кількості зовнішньої реклами в нас немає. З метою оптимального використання фінансових ресурсів ми намагаємося замовляти нові, ефективні за співвідношенням ціна/якість площини та відмовлятися від неефективних. Їхня одночасна максимальна кількість у липні-серпні була близько 35 штук”, – відповів у коментарі Руху ЧЕСНО голова місцевого осередку партії “Сила людей” Олег Різник.

Серпень 2020 року

На запитання щодо вартості реклами представник політсили відповів:

“На рекламу за вказаний вами період (липень-серпень, – ред.) ми витратили близько 300 тис. грн. Це буде відображено у звіті до НАЗК. Основними донорами як партії, так і нашого осередку зокрема, є наші партійці. У зв’язку з наближенням виборів за останні місяці я особисто зробив кілька внесків – сумарно приблизно 100 тис. грн. Усі партійці, а їх лише в Тернополі близько ста, щомісячно сплачують членський внесок у розмірі 100 грн. Велика частина членів команди з власної ініціативи щомісячно сплачує від кількох сотень до кількох тисяч гривень”.

Серпень 2020 року

Рух ЧЕСНО поцікавився ставленням партії до розміщення агітації перед реєстрацією кандидатів.

“Ми мали дискусію всередині команди та з низкою зовнішніх юристів щодо питань передвиборчої агітації. Ми передбачаємо, що автори Виборчого кодексу мали намір заборонити будь-яку політичну рекламу під час виборів. Але закон виписаний так, що насправді юридичної заборони немає. Стаття 51 визначає передвиборчою агітацією ту, яка стосується лише суб’єктів виборчого процесу. У свою чергу стаття 22 до суб’єктів виборчого процесу зараховує ті партії та кандидатів, які вже офіційно висунуті й зареєстровані. Тобто до завершення офіційної реєстрації майбутні кандидати, які, можливо, такими й не стануть, не є суб’єктами виборчого процесу. Вважаємо це недосконалістю кодексу, якою користується більшість політиків і партій. Хтось – із великим бажанням, а хтось – вимушено”, – зазначає Олег Різник.

“Ми б радо не мали витрат на рекламу в цей період, але тоді це суттєво вплине на наш результат на виборах. Ми можемо дуже подобатися самі собі й експертам за прозорість, відкритість, дотримання не лише букви, а й духу закону. Однак це мало цікавить масового виборця. Тому ми стараємося працювати на результат, залишаючись якщо не абсолютним, то відносним взірцем для багатьох інших політичних команд. Не впевнений, що з місцевих осередків партій є багато таких, які також офіційно та ще й більш прозоро ведуть власну фінансову діяльність”, – додає Різник.

“Європейська солідарність”

Провладна в минулому партія теж удається до передчасної агітації в регіонах. Зокрема, у Тернополі можна спостерігати тематичні білборди до Дня незалежності України з ексрадницею голови ТОДА Мар’яною Юрик, депутатом міської ради від “Солідарності” Віктором Шумадою та іншими політиками.

Серпень 2020 року

Серпень 2020 року

У наметах ЄС жителі міста можуть отримати регіональну партійну пресу. Уже в серпні встигли вийти щонайменше два випуски газети. Оскільки нумерація видання розпочинається саме цього місяця, можемо зробити висновок, що воно не виходить постійно, а має агітаційну мету та розповсюджується до початку виборчої кампанії. Відповідей на надіслані до партії запити Рух ЧЕСНО не одержав.

Серпень 2020 року

“Слуга народу”

Нинішня провладна партія не стала винятком з-поміж інших і вдалася до розвішування дочасної агітації. На всій території України можна натрапити на типові білборди з написом “Україна – це ти”. У Тернополі партія оголосила про висування екскоміка Віктора Гевка на посаду міського голови.

На електронний лист від Руху ЧЕСНО з проханням розповісти про вартість інформаційної кампанії та джерела її фінансування партія відповіді не надала.

Серпень 2020 року

УГП

Ще однією партією, чия реклама наявна в місті, є Українська галицька партія. Це агітація як із загальнопартійною символікою, так і персональні білборди. На останніх є прихильник політсили, колишній депутат міської ради Михайло Ратушняк.

Водночас партія вже оголосила про висування кандидатки на посаду міського голови – нею стала партійна діячка Ірина Яремчук.

Рух ЧЕСНО звернувся до представників УГП по коментар щодо передвиборчої рекламної кампанії та джерел її фінансування.

“Це є 26 площин: 19 бордів, а решта – сітілайти. У нас іще є поклейка на зупинках”, – відповіла на запитання щодо кількості білбордів голова Тернопільської міської організації УГП Анна Войтович.

Серпень 2020 року

“Витрати будуть відображені в партійних звітах, бо це все було офіційно за договорами. Загальну суму не можу вам сказати, бо не знаю її. Це потрібно питати в бухгалтера. …Основні донори – у Львові. Це є “Західний Буг” (ПП “Західний Буг”, – ред.) і ще кілька великих підприємств”, – повідомила очільниця партосередку.

Також у представництві політсили зазначили, що позиціонують літню промоцію як партійну рекламу.

“Це не є агітація в мери, це партійна реклама”, – прокоментувала Анна Войтович.

Серпень 2020 року

У поштових скриньках містян було розкладено партійні газети, також за серпень 2020 року.

Серпень 2020 року

Інші загальнонаціональні партії

З-поміж політсил, котрі мають усеукраїнське охоплення, у Тернополі можна знайти зразки дочасної агітації щонайменше чотирьох з них. На електронні листи від Руху ЧЕСНО з проханням розповісти про вартість рекламної кампанії та джерела її фінансування жодна зі згаданих нижче партій відповіді не надала.

“Батьківщина”, чиї представники є в Тернопільській міській та обласній радах, розмістила типові білборди.

Серпень 2020 року

У серпні в місті з’явилася реклама партії “Опозиційна платформа – За життя” та голови її регіонального осередку Олександра Кравчука. Останній уже роздає обіцянки щодо благоустрою Тернополя. Сама політсила про наміри балотування чи висування кандидата в міські голови ще не заявляла.

Серпень 2020 року

Як і в інших містах країни, у Тернополі свої білборди розмістила партія “Перемога Пальчевського”.

Серпень 2020 року

Ще однією політичною силою, чию зовнішню рекламу бачимо на вулицях міста, стала так звана “партія мерів” – “Пропозиція”.

Серпень 2020 року

Громадянський рух “Хвиля”

Своє передвиборче “інформування” політсила розпочала однією з перших – Рух ЧЕСНО зафіксував її агітацію ще в середині липня. Усі білборди присвячено кандидату на посаду міського голови Олексієві Станьку. Ми звернулися електронним листом до партії, однак коментаря не отримали.

Липень-серпень 2020 року

Партія також розповсюджує газету.

“Патріот”

Партія розмістила персоналізовану рекламу свого представника Василя Богачука. Коментарів від політсили щодо дочасної реклами та фінансування виборчої кампанії Рух ЧЕСНО також не одержав.

Серпень 2020 року

ВАРТА

Декілька місяців тому у Львові було створено партію ВАРТА (“Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів”). Її підґрунтям стали однойменний новинний ресурс “Варта1” та спільнота в соцмережі Facebook. А вже в серпні можна було спостерігати її промоцію в Тернополі. На рекламі з’являється представник політсили Ігор Сцібайло.

Серпень 2020 року

Агітація за мера

Хоча безпосередньої агітації Сергія Надала влітку на вулицях міста не було зафіксовано, його ім’я з’являлося на низці компліментарних білбордів. Серед них – десяток зразків зовнішньої реклами у вигляді привітань із Днем міста та підтримка мера від партії ”Порядок. Відповідальність. Справедливість”. Саме під цією назвою діє місцева команда Надала. Ймовірно, пройшовши до міської ради, ця політсила формуватиме промерську більшість.

Серпень 2020 року

Серпень 2020 року